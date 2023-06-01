モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、グループ在籍中ラストとなる写真集『モーニング娘。牧野真莉愛 』発売記念イベントを行いました。【写真を見る】【モーニング娘。'26 牧野真莉愛】卒業公演は「たのしんじょー！」卒業後は「海賊王になりたかった」6月24日の日本武道館公演をもってグループから卒業することを発表している牧野さん。写真集について?最後のシーンを撮った時に、スタッフさん、マネージャーさんがシロツメクサ