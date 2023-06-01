◇W杯北中米大会1次リーグK組ウズベキスタン0―5ポルトガル（2026年6月23日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、初出場のウズベキスタン（FIFAランク54位）がポルトガル（同9位）に0―5と大敗。開幕2連敗で最下位脱出ならずグループ3位以下が確定。1次リーグ敗退濃厚となった。黒星発進となったカンナバロ監督は前日会見で「これはクリスティアーノ（ロ