モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、グループ在籍中ラストとなる写真集『モーニング娘。牧野真莉愛 』発売記念イベントを行いました。牧野さんは今年4月に、6月24日の日本武道館公演をもってグループから卒業することを発表しています。【写真を見る】【牧野真莉愛】モーニング娘。は「永遠の夢」卒業を前に想い語る「全部が青春だった」囲み取材の直前にはあらためて名前を名乗り、取材陣への感謝を述べた律儀な牧野さん。?卒