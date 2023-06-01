JR東日本は6月9日、今後の乗車券発売に関する三つの取り組みを発表した。同社は近年、ネット販売「えきねっと」の機能拡充を進める半面、「みどりの窓口」の統廃合を進めており、乗車券購入が不便になったとの指摘がある。新たな取り組みで利便性は改善するのか。ひとつずつ解説していこう。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）生成AIを活用したみどりの窓口サービス最初の取り組みは「みどりの窓口AIサービス対応」だ。えきねっ