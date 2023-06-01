チュニジア戦の快勝に、世界からの賛辞を鳴り止まない。森保一監督率いる日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した。初戦で２−２と引き分けたオランダと４ポイントで並び、決勝トーナメント進出に大きく近づいている。史上初の４得点に加え、守ってはクリーンシート。直前に相手が監督交代に踏み切るという厄介な状況にもかかわらず、サムライブルーは会心の出来だった。