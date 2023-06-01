【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの岩本照が、ゴスペラーズの新曲「UNItVERSE」のMVで振り付けを手掛けたことがわかった。 ■5人のボーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスが展開 「UNItVERSE」は、ゴスペラーズが6月24日にリリースした新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録曲。 今回のコラボレーションは、昨年リリースされた