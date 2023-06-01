【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が出演する“パーフェクトワン”の新TVCM『レッドカーペット』篇（30秒）が、6月28日から全国で放送される。 ■中島健人が出演する新TVCMのコンセプトと見どころ 本TVCMは、中島健人の華麗なウォーキングやダンスで表現した華やかな世界観が大きな特徴で、“パーフェクトワン”発売20周年という大きな節目を祝うだけでなく、「世界のスキンケアブラ