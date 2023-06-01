米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした最新曲「烏」（からす）が、最新の6月29日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場1位を獲得した。【動画】“笑顔”が話題米津玄師「烏」ミュージックビデオ初登場作品の「ストリーミング」1位獲得は、今年3月16日付での嵐「Five」以来3ヶ月ぶり。ソロアーティストでは、2025年9月29日付での自身の「IRIS OUT」以来で、9ヶ月ぶり、今年度初【※】となっ