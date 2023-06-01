キタニタツヤの「青のすみか」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】キタニタツヤ「青のすみか」MV週間再生数は90.7万回（907,050回）。累積再生数は4億38.0万回（400,380,394回）。本作は、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」 OPテーマとして起用されていた。＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞