歌手で俳優の中島健人が、28日から放送のシンプルスキンケアブランド「パーフェクトワン」20周年記念新テレビCMに出演する。これに先駆け、インタビューが公開された。【写真】キラキラ！鮮やかな赤のジャケットを着てウインクする中島健人2020年から同ブランドのイメージキャラクターを務めている中島。CM出演6周年を迎える今回の新CMは「レッドカーペット」篇。レッドカーペットの上で華麗なダンスパフォーマンスを披露し、2