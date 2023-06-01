美空ひばりさんが1956年（昭和31年）に録音した未発表曲「二人きりで」が、きょう24日より配信シングルとしてリリースされ、ミュージックビデオも公開された。【動画】舞台は昭和と令和の横浜！美空ひばりさん未発表曲「二人きりで」ミュージックビデオ同曲は、美空さんの芸能生活80周年を記念して発売された4枚組CD『歌の宝石箱』のボーナストラックにも収録。当時18歳だった美空さんの歌声で、揺れる少女の恋心を歌い上げた