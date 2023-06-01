BLACKPINKの「JUMP」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】BLACKPINK「JUMP」MV週間再生数は90.2万回（902,203回）。累積再生数は1億33.3万回（100,332,723回）。本作は、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀K-POP楽曲賞」を受賞した。【※】BLACKPINKの累積再生数1億回突破