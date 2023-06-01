LANAの「it’s okay」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「TURN IT UP（feat. Candee & ZOT on the WAVE）」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】LANA - Drama Queen (Official Music Video)週間再生数は72.6万回（725,891回）。累積再生数は1億35.3万回（100,353,244回）。本作は、アコースティックなギターサウンドが魅力のサマーソング。夏に訪れる恋の刹那的