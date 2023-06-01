Aぇ! groupの『でこぼこライフ（Special Edition）』が、6月24日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、初週DL数6245DLを記録し、1位に初登場。自身初のデジタルアルバムランキング1位を獲得した。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV本作は、6月17日に発売した彼らの最新CDシングル全4形態に収録された全6曲を収めたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月29日付の「オリコン週間シングルラ