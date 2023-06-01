歌手のToshl（トシ、60）が3年10カ月ぶりとなるカバーアルバム「IMASINGER」を7月1日に発売する。第4弾の今作はアニメ「北斗の拳」のオープニング曲で知られるクリスタルキングの「愛をとりもどせ！！」を筆頭にアニソン中心の選曲で全10曲を収録。本紙の取材に「日本が誇るアニメ、アニソンに対して敬意と覚悟をもって全身全霊で挑んだ」と、込めた思いを明かした。制作のきっかけは「愛を…」だった。「北斗の拳」の誕生