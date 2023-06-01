インスタグラムで報告サッカーJ1浦和レッズのMF渡邊凌磨が北中米ワールドカップ開催中の22日、自身のインスタグラムを更新。2025年4月に結婚を公表していた妻でモデルの前田希美との結婚式を報告すると、ファンから祝福が殺到した。タキシードで決めた渡邊の隣で、ウェディングドレス姿の前田が幸せそうな笑みを浮かべている。浦和の29歳はインスタグラムを更新。「とても幸せな時間でした！改めて皆さんに支えられてると