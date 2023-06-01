「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２３日、都内で写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」の発売記念イベントを開催し、卒業を報告した人について語った。２４日の日本武道館公演をもってグループを去る牧野。直接報告した人も数人いるといい、「一番初めに（インスタグラムの）ＤＭで報告したのは新庄（剛志氏）です」と明かした。ほか、ＬＩＮＥで一番初めに報告したのは、プロデューサーを務めるつんく♂だという。幼少