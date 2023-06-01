ポルトガルはウズベキスタンと対戦し快勝北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月23日に大会13日目を迎え、グループKではポルトガル代表とウズベキスタン代表が対戦した。初戦でコンゴ共和国代表と1-1で引き分けたポルトガルは、FWクリスティアーノ・ロナウドが初ゴールを含む2ゴールを決め、W杯初出場のウズベキスタンを圧倒。5-0で今大会初勝利を挙げている。キックオフからエンジン全開のポルトガルは、序盤からウズ