「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２３日、都内で写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」の発売記念イベントを開催し、卒業を決めた理由などについて語った。４月に卒業を発表を行い、６月２４日の日本武道館公演をもってグループを去る牧野。約１２年の在籍期間でモーニング娘。を一言で表すと「夢」だといい、「モーニング娘。になるのが夢で、モーニング娘。になりたくてオーディションを受けた。私の中でモーニング娘。