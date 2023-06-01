「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２３日、都内で写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」の発売記念イベントを開催した。２４日の日本武道館公演をもってグループを卒業する牧野のアイドル人生ラストとなる一冊。「（４月の）卒業発表をして『すぐに出す』と決めてくださった。１８歳、１９歳、２０歳と牧野真莉愛の写真集全集を撮影してくださったカメラマンさんとヘアメイクさん、衣装さんのみんなが集まってくださって沖