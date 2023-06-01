昭和の歌姫・美空ひばりさん（享年５２）の未発表音源「二人きりで」が、美空さんの命日の２４日午前０時に配信シングルとしてリリースされ、ミュージックビデオ（ＭＶ）が公開された。同曲は作詞・藤浦洸氏、作曲・原六朗氏で１９５６年に録音されたもの。当時１８歳だった美空さんが若き日の歌声で揺れる少女の恋心を歌い上げた。ＭＶは、ＡＩクリエイティブコンテスト「コロテック（ＣＯＬＯＴＥＫ）」で二冠を達成してい