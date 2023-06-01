◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５位のポルトガルが、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。ポルトガルは初戦でコンゴに引き分けたが、この日は序盤から試合を動かした。動かしたのは初戦で低調だった絶対的なエースだ。前半６分、ＤＦカンセロが右クロスを出すと、ＦＷクリスティアノ・ロナウドが右足で合わせてゴールの中