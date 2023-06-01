◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは同５位のポルトガルがに０―５で敗れた。コンゴがこの日に行われるコロンビア戦で勝利した場合、１次リーグ敗退が決まる。序盤から一方的な展開になった。前半６分、ＤＦカンセロの右クロスからＦＷクリスティアノ・ロナウドに史上初の６大会連続ゴールを決められると、同１