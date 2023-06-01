俳優の舘ひろし（７６）が２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。意外な大好物を明かす一幕があった。今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。「僕、アイスクリームが好きなんですよ」と話し始めた舘。共演者が「意外〜」と驚く中、「その時のブームがあって。この間までいちごアイス。その前はね…」と話しかけたところでＭＣの明石家さんまが「夜な夜な買いに行くんですか？」と問いか