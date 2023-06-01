（左から）パキスタンのシャリフ首相、イランのペゼシュキアン大統領（いずれもゲッティ＝共同）【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は23日、首都イスラマバードでイランのペゼシュキアン大統領と会談した。シャリフ氏は米国とイランの戦闘終結を宣言した覚書を巡り「弾道ミサイルが議題になったことはない。一部の国は保有し、イランは持つべきではないという二重基準はあり得ない」と述べ、イランを擁護した。ロ