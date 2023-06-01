モーニング娘。’26牧野真莉愛（25）が23日、写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」（ワニブックス）発売記念イベントを都内で行った。24日の日本武道館公演でグループを卒業。メンバーとしてラスト写真集となる。正統派アイドルとして11年9カ月にわたりグループに在籍。写真集について「モーニング娘。牧野真莉愛の集大成ではなく、完成形です」と胸を張った。「とにかくかわいいです。みんなが思う牧野真莉愛のカワイイを全部詰め