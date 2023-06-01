1989年（平元）に52歳で死去した“昭和の歌姫”美空ひばりが56年に録音した未発表曲「二人きりで」が、今日24日から配信され、同曲のミュージックビデオ（MV）も同時公開された。「二人きりで」は18歳だったひばりが恋に揺れる少女の乙女心を歌い上げた作品。MVは、生まれ育った横浜を舞台に、昭和と令和の2つの時代の歌声を最新のAI技術を駆使して表現している。ひばりプロダクション社長で長男の加藤和也氏（54）は「今年は母が