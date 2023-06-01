EU欧州委員会の建物＝ブリュッセル【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は23日、アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権の当局者をEU本部があるベルギーのブリュッセルに招き、実務協議を行った。タリバンの報道官によると、難民申請が認められなかったアフガン人の送還に向けた課題や、欧州での領事業務再開などが議題となった。EUによると、27加盟国のうち20カ国が欧州委員会に対し、アフガン出身で「重大な犯罪者