気象台は、24日午前3時49分に、レベル３土砂災害警報を武雄市に発表しました。南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■佐賀市●レベル２土砂災害注意報■唐津市●レベル２土砂災害注意報■多久市●レベル２土砂災害注意報■伊万里市●レベル２土砂災害注意報■武雄市●レベル３土砂災害警報【発表】■鹿島市●レベル４土砂災害危険警報■嬉野市●レベル３土砂災害警報■玄海町●レベル２土砂災