気象台は、24日午前3時49分に、レベル３大雨警報を武雄市、白石町に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■佐賀市●レベル２大雨注意報■多久市●レベル２大雨注意報■武雄市●レベル３大雨警報【発表】■鹿島市●レベル２大雨注意報■嬉野市●レベル２大雨注意報■有田町●レベル２大雨注意報■大町町●レベル２大雨注意報【発表】■白石町●レベル３大雨警報【発表】