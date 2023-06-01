男性の遺体が見つかったマンションを捜索する捜査員＝21日午後、神戸市中央区神戸市のマンション一室で冷凍庫から元住人西口豊さんの遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された元妻望月亜紀容疑者（50）が、事件後も現場に複数回出入りしたと供述していることが24日、兵庫県警への取材で分かった。現在まで家賃を支払い続けており、県警は第三者が立ち入らないようにすることで、発覚を免れる目的だったとみて調べている