NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均51763.10（+50.39+0.10%） ナスダック25697.01（-469.59-1.79%） CME日経平均先物69275（大証終比：-495-0.71%） 欧州株式23日終値 英FT100 10428.85（-9.00-0.09%） 独DAX 24893.58（-246.11-0.98%） 仏CAC40 8340.71（-59.40-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.188（-0.038） 10年債 4.495（-0.014） 30年債 4.947