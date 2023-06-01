生出塚遺跡で発掘された「巫女の埴輪」（埼玉県鴻巣市教委提供）古墳時代後期に東日本最大級の埴輪産地だった埼玉県鴻巣市の生出塚遺跡で、新たに窯跡3基が約30年ぶりに発見された。市によると、原料を採取する粘土採掘坑も見つかり「巫女の埴輪」が出土した。窯跡は採掘坑に隣接し、人為的に形成された土を盛って作られており、いずれも全国的に珍しいという。同遺跡は5世紀末〜6世紀末の約100年間、国指定特別史跡の埼玉古墳