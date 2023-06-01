日本人学校の下校時間に、通学路を警戒する警察官＝22日、中国江蘇省蘇州（共同）中国江蘇省蘇州で日本人学校のスクールバスを待っていた日本人母子らが切り付けられ、中国人女性が死亡した事件は24日で発生から2年となった。現地の日本人の間で事件の話題は減り日常を取り戻す一方、児童生徒の登下校時は厳重な警備が続いている。蘇州や隣接する上海では日本人に対する暴力事件が散発的に起きており「不安は拭い切れない」（上