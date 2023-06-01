記事ポイント1976年発売50周年「酪王カフェオレ」の立体クリスタルシール化ホログラム×クリスタル素材で手帳・スマホ・手紙のデコに対応50thロゴとキャラ「らっくー」限定カット収録 アカベコランドが、酪王協同乳業とのコラボ第2弾「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」を2026年6月22日より予約受付開始しました。1976年の発売以来50年にわたり福島県民に親しまれてきた「酪王カフェオレ」のパッケージが、ぷっくり立