記事ポイント砂浜に専用マットを敷き、車いすでも波打ち際まで移動できる環境を整備約20名のボランティアが安全をサポート、自由参加・事前申込不要5年間で累計約500名が参加、こども無料・大人300円で誰でも海へ マザーズが、障がいの有無や年齢に関係なく誰もが海を楽しめる「バリアフリービーチ」を2026年7月25日に愛知県知多郡南知多町で開催します。砂浜に専用マットを敷設し、車いす利用者や高齢者でも波打ち際まで移動