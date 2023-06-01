記事ポイント三宮オーパ2に体験型ホラーイベント登場（4種の物語が連結）ルーム・暗闇・ウォークスルー・サウンド型を1会場で体験2026年7月11日〜9月23日開催、4つセット4,500円（税込） エス・プランニングは、2026年7月11日（土）より三宮オーパ2（5階特設会場）にて、夏季限定ホラーイベント「神戸ホラーコレクション2026」を開催します。4種類の異なるお化け屋敷が集結し、来場者が主人公となる没入型ホラーアトラクショ