記事ポイント樹脂成形・ダイカスト・金属加工の52ウェビナーを無料配信2026年7月6日〜10日オンライン開催、各回25分で視聴できますファナック・マツダなど32社の専門企業が登壇します 松井製作所が主催する製造業向けオンラインイベント「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」の視聴予約受付が始まりました。樹脂成形を中心にダイカストや金属加工まで対象を広げ、現場課