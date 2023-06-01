記事ポイントとうもろこし・お米由来の皮脂吸着パウダー6.3％配合で皮脂・汗を除去5つのアプローチで夏のベタつき肌をケアするボディせっけんしずく型形状でワキや足指の間への「直洗い」集中ケアに対応 ペリカン石鹸が、夏の汗・皮脂のベタつきとお風呂上がりの「汗だく問題」に着目したボディ用せっけん「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。皮脂吸着パウダー、洗浄補助成分、ひきしめ成分、保湿成分、冷感成分とい