岩泉HDの看板商品「岩泉ヨーグルト」（左上）の成分に由来するボディーケア製品ヨーグルトがコスメに変身―。岩手県岩泉町の乳製品メーカー、岩泉ホールディングス（HD）が、看板商品「岩泉ヨーグルト」の成分に由来するボディーケア製品を発売した。天然ミネラルが豊富な地元・龍泉洞の湧き水も使い、リラックス効果が見込めるという。地元の恵みを凝縮した商品に、山下欽也社長は「栄養価が高く、肌の保湿にいい。家族全員で使