イギリスでは23日、気温が急上昇し南東部で34.6℃を観測しました。週半ばにかけてさらに上昇すると予想されていて、国内最大手の鉄道会社は「移動や旅行を控えるように」と発表しています。イギリス気象庁によりますと、23日、南東部のウィスリーで34.6℃、ロンドン西部のヒースローでは33.9℃を観測するなど、6月の平均気温を大幅に上回りました。「かなり耐え難く、大きな気候変動の兆候だと思います。そもそもロンドンは暑くな