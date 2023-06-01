イプスウィッチは23日、ギャリー・オニール新監督の就任を発表した。契約期間は2029年6月30日までの3年となる。今季のチャンピオンシップ（イングランド2部）を23勝15分け8敗の2位で終え、1年でのプレミアリーグ復帰を果たしたイプスウィッチ。しかし、シーズン終了後にここまで5シーズンを指揮した通算3度の昇格に導いたキーラン・マッケンナ監督が家族と過ごす時間を増やしたいとの理由から辞任を発表していた。そんななか