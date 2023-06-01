ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、ワールドカップ史上初の6大会連続ゴールの偉業を達成した。ロナウドはFIFAワールドカップ2026・グループK第2節のウズベキスタン代表戦に先発出場。初戦となったDRコンゴ代表戦（1−1△）では精彩を欠くパフォーマンスが批判の対象となっていたが、サッカー界のスーパースターは大会2戦目でさすがの決定力を発揮した。0−0の状況で迎えた前半の6分、相手陣内右サイド深くに