ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。クリスティアーノ・ロナウドが圧巻の２ゴールを叩き込み、世界を驚かせた。まずは開始６分だった。ジョアン・カンセロが右サイドから送ったクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだC・ロナウドが反応。右足で合わせると、ボールはゴール右隅に決まった。このゴールは自身の今大会初