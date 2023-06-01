カエルにのみ込まれないよう舌にしがみついたオジロアシナガゾウムシ（杉浦真治神戸大教授提供）鳥のふんに似た姿で捕食者の目から逃れているゾウムシの仲間が、正体を見破られてカエルに食べられそうになると、のみ込まれないようカエルの舌にしがみついて抵抗することを神戸大の杉浦真治教授らのチームが発見し、24日までに国際科学誌に発表した。身を守るために二重に備えていて、かつ捕食者にしがみついて危機を脱する生き物