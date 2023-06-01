【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は23日、イスラマバードでイランのペゼシュキアン大統領と会談し、米イランの戦闘終結を宣言した覚書を巡り「（イランの）弾道ミサイルが議題に上がったことはない」と述べた。