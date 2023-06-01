オランダ代表DFドゥムフリスが22日、1次リーグ第3戦（25日）で対戦するチュニジアを警戒した。2連敗で既に敗退が決まっているが「W杯は全て厳しい試合。誰もが名誉を懸けて国を代表することに誇りを持ってプレーする。彼らは全力で来るだろう」と語った。日本と勝ち点4で並び、スウェーデンとも1点差。必勝が求められる中で「我々には得点能力がある選手がたくさんいる。自信になる」と力を込めた。