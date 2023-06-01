【ヒューストン共同】サッカーのポルトガル代表FWクリスティアノ・ロナルドが23日、ヒューストン競技場で行われたワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のウズベキスタン戦の前半に得点し、史上初の6大会連続得点をマークした。