サッカー日本代表DF谷口がスウェーデン代表強力2トップ封じに腕をぶした。イサク（リバプール）とヨケレス（アーセナル）は、ともにプレミアリーグ屈指の点取り屋。「凄くやりがいを感じられる相手。世界を代表するようなストライカーですけど、自分がバトルして存在感を示していきたい」と闘志を高めた。2試合ぶりの先発が有力で「距離感が一つのポイント。彼らを孤立させてしまえばチームとして押し込めることができる」とイ