記事ポイント海洋プラスチックを素材にした立体作品が松坂屋名古屋店3〜6階に展示美しさと違和感のあいだにある現実を視覚体験として提示するコンセプト館内ウィンドウや空間演出の装飾ビジュアルもNACHOSが担当 写真家・映像作家のNACHOS(NAOKO HARA)が、松坂屋名古屋店 本館にてアートエキシビジョンを開催しています。会場は本館3階から6階にかけての「WALL MUSEUM」エリアで、海の写真をベースに実際に海から回収された海